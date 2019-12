Ook voor Lebbeke storm van maart erkend als algemene ramp: getroffen inwoners kunnen vergoeding vragen Nele Dooms

13 december 2019

De storm, die begin maart van dit jaar in heel wat gemeenten veel schade heeft berokkend, is erkend als algemene ramp. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Ook Lebbeke is opgenomen in de lijst van erkende gemeenten. Dat heeft Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld), ook gemeenteraadslid in Lebbeke, vernomen. Op basis van het wetenschappelijk advies van het KMI en het verdere onderzoek door het Vlaams Rampenfonds, is gebleken dat 85 gemeenten aan de criteria voldoen en dat 57 gemeenten de toetsing niet hebben doorstaan. “Het goede nieuws is dat Lebbeke voldoet aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria”, zegt Saeys. “Gevolg is dat de getroffen Lebbekenaren aanspraak kunnen maken op een mogelijke vergoeding. Zij moeten hiervoor binnen de drie maanden na publicatie van dit besluit hun dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.”