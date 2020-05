Ook markten in Lebbeke weer van start Nele Dooms

25 mei 2020

16u11 1 Lebbeke Ook in Lebbeke zijn de wekelijkse marktdagen weer opgestart. Omdat elke markt daar minder dan vijftig kramen telt, moesten er geen keuzes gemaakt worden. Wel gelden ook hier verschillende richtlijnen voor zowel verkopers als bezoekers.

Sinds het voorbije weekend kan er in Lebbeke weer naar de markt gegaan worden. De zaterdagmarkt speelt zich af in het centrum van Lebbeke zelf. In het kader van de coronacrisis is wel een andere locatie bepaald voor de heropstart. Om alles veilig te kunnen organiseren, situeert de markt zich daar op de Brusselsesteenweg. Bezoekers volgen één wandelrichting langs de kramen vanaf de Pearle. Ook in Denderbelle is een nieuwe locatie voorzien voor de marktdag op vrijdag.

Rond de kerk is één te volgen lus uitgestippeld, die start aan het begin van het Dorp. De ingang is aan de rechterkant van de markt. In Wieze blijft voor de markt op zondag de gebruikelijke locatie op de hoek van de Sasbaan behouden.

“We hebben op elke markt minder dan 50 marktkramers, dus alle abonnees zijn welkom”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “De losse marktkramers zullen wel nog even moeten wachten om langs te komen, aangezien we de markt moeten herschikken om aan alle veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen.”

Voor de bezoekers zijn er enkele richtlijnen om te volgen. Zo is het niet toegestaan om de markt te betreden door via het trottoir tussen de kramen te wandelen. Alleen de officiële ingang geldt en vervolgens moet eenrichtingsverkeer gevolgd worden. Wie toekomt op de markt, moet de handen ontsmetten. De gemeente voorziet daarvoor handgel aan de ingang. Marktkramers dragen een mondmasker, en dat is ook aangeraden voor de bezoekers. De social distancing van 1,5 meter blijft overal gelden. Fietsen zijn niet toegelaten op het marktparcours en eten en drinken ter plaatse kan niet.