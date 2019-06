Ook Kramwegel krijgt heraanleg Nele Dooms

26 juni 2019

17u31 0

Ook de Kramwegel in Denderbelle zal heraangelegd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Lebbeke beslist. Het gaat om een herinrichting van de weg zelf en plaatselijk herstellen van riolering. De werken zullen geïntegreerd worden in de wegen- en rioleringswerken die momenteel bezig zijn in het centrum van Denderbelle. De hele dorpskom krijgt er een make-over. “Die werken zijn begin dit jaar gestart, maar de Kramwegel was niet in het project opgenomen”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “De straat ligt er echter slecht bij, met putten in het wegdek en slechte voetpaden. De riolering blijkt aan herstelling toe. Daarom voegen we dit nu toe aan het project. Dan ligt, eens de werken achter de rug, het hele centrum, er weer deftig bij.” De Kramwegel aanpakken zal de gemeente 57.000 euro extra kosten.