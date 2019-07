Ook Freya Saeys in Vlaams Parlement Nele Dooms

19 juli 2019

Ook Freya Saeys is vanaf nu opnieuw Vlaams Volksvertegenwoordiger. Ze neemt de plaats in van Herman De Croo. Saeys stond bij de verkiezingen in mei als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse lijst voor Open Vld en behaalde 6.734 voorkeursstemmen. De Croo nam aanvankelijk zijn mandaat nog even op om de openingszitting van het Vlaams Parlement na de verkiezingen te leiden, maar zet nu een stap opzij. Daardoor kon Saeys nu de eed afleggen en zal zij opnieuw in Vlaams Parlement zetelen. De Croo heeft er vertrouwen in. “Freya is een bekwame dame die weet waarover ze spreekt”, stelt hij. “Dat werd al snel duidelijk gedurende de voorbije vijf jaar waarin ze in het halfrond zetelde. Freya is een goede aanwinst voor Oost-Vlaanderen en de streek rond Dendermonde.” Saeys zelf is tevreden dat ze haar werk in het parlement kan verderzetten. “Het is heel speciaal om in de voetsporen van De Croo te mogen treden”, zegt ze. “Hij is een echt boegbeeld met zijn 51 jaar in het parlement. Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg.” Saeys zal zich als huisarts opnieuw toeleggen op de thema’s zoals welzijn, gezondheid en gezin. “Ik ben erg blij dat ik mij opnieuw met hart en ziel kan inzetten voor ieders welbevinden”, zegt ze.