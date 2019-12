Ondanks enorme stijging van aantal gezinnen in armoede: Lebbeke Bant Armoede stopt voedselbedeling, OCMW gaat op zoek naar alternatief Nele Dooms

19 december 2019

15u27 12 Lebbeke De vzw Lebbeke Bant Armoede stopt haar werking. Daardoor komt er een einde aan de bedeling van voedselpakketten in Lebbeke. Nochtans zag de vzw het aantal gezinnen in nood in Lebbeke de voorbije jaren alleen maar toenemen. “Maar de steeds striktere regelgevingen doen ons de nek om”, klinkt het. “Dit is niet vol te houden.” Het OCMW van Lebbeke gaat op zoek naar een alternatief en denkt aan samenwerking met de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje.

De vzw Lebbeke Bant Armoede werd midden 2015 opgericht, als alternatief van de toenmalige Sociale Kruidenier van het CAW dat net was afgeschaft. Aanvankelijk deed een pand in de Kouterbaan dienst voor voedselbedeling, later een gebouw in de Stationsstraat. Maar de locaties werden te klein en uiteindelijk werd dik een jaar geleden de vroegere Vleeshandel André, tot kort voordien een supermarkt en beenhouwerij aan de Dendermondsesteenweg, in gebruik genomen. Elke vrijdag konden inwoners, die het moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen, er voedselpakketten afhalen.

Steeds striktere regels

Telkens stonden de gezinnen tot buiten aan te schuiven. De vzw Lebbeke Bant Armoede zag het aantal gezinnen in nood in Lebbeke de voorbije jaren dan ook alleen maar toenemen. Terwijl bij de start 36 gezinnen geholpen werden, groeide dat aantal de voorbije jaren tot bijna 400. Maar het werk wordt te zwaar voor het team van een tiental vrijwilligers. “Sommige van onze vrijwilligers rijden zo’n 500 kilometer per week om overal producten op te halen zodat wij ze kunnen verdelen”, zegt Pascal De Boodt, al jaren stuwende kracht achter het initiatief. “Maar het zijn vooral de steeds striktere regelgevingen die ons de nek omdoen. Door de invoering van lage emissiezones in steden, waren we genoodzaakt een nieuwe bestelwagen aan te kopen. Die moest dan ook nog een gekoeld transport kunnen doen. Dat is onbetaalbaar voor een vzw als de onze. Daarbovenop werd het ook altijd moeilijker om aan de normen van het voedselagentschap tegemoet te komen, met boetes tot gevolg. Kortom, we kunnen dit niet blijven doen.”

Laatste voedselbedeling

En dus vinden deze maand de laatste voedselbedelingen plaats. “En dat is heel emotioneel”, zegt De Boodt. “Een beslissing als deze om een vzw, die eigenlijk broodnodig is, stop te zetten neem je niet zomaar. Er zijn heel veel gemengde gevoelens. En er zijn al flink wat traantjes weggepinkt, zowel bij de vrijwilligers als bij de vele gezinnen die we helpen. Dankzij nog enkele schenkingen van sponsors en verenigingen, kunnen we de mensen wel nog een mooi eindejaarspakket meegeven naar huis. We hopen echt dat er voor hen een degelijke oplossing uit de bus komt.”

We gaan op zoek naar een alternatief, maar we willen de gezinnen niet in de kou laten staan. Daarom zullen we zelf een voedselbedeling opstarten in een zaaltje aan de serviceflats aan de Flor Hofmanslaan Goedele De Cock (sp.a)

De stopzetting van de vzw werd aan het OCMW van Lebbeke overgemaakt. “We gaan op zoek naar een alternatief”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “Het moet allemaal snel gaan en we willen deze gezinnen niet in de kou laten staan. Daarom zullen we zelf een voedselbedeling opstarten in een zaaltje aan de serviceflats aan de Flor Hofmanslaan. We weten nu al dat dit beperkter zal zijn dan wat de vzw aanbood omdat zij al heel veel contacten met mogelijke leveranciers van voeding hadden. Het is een tussenoplossing voor een beter alternatief.”

Slaatje Praatje

Voor dat alternatief wil Lebbeke overleg opstarten met omliggende gemeenten. Die werken al met de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje. “Dit initiatief zorgt ervoor dat met regelmaat van de klok een marktwagen naar de gemeenten trekt om kwetsbare gezinnen de kans te geven voedingswaren en verzorgings- en huishoudproducten tegen heel lage prijs aan te schaffen”, legt De Cock uit. “Lebbeke wil hier graag bij aansluiten en daarom starten we gesprekken op. We hopen zo snel mogelijk een akkoord te hebben, zodat onze kwetsbare gezinnen toch verder geholpen kunnen worden.”