Ondanks aankondigen flitsmarathon toch bestuurder geflitst met snelheid van 117 kilometer per uur in zone 50 Koen Baten

09 oktober 2019

11u09 2 Lebbeke Ondanks de aangekondigde flitsmarathon is een bestuurder in de Baasrodestraat in Lebbeke er geflitst met een veel te hoge snelheid. De chauffeur werd betrapt met een snelheid van 117 kilometer per uur, waar er slechts 50 is toegelaten.

In totaal werden er tijdens de hele flitsmarathon in de zone 119 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Er werden meer dan 2.000 voertuigen gecontroleerd. In de Kapellenstraat in Lebbeke reden 55 bestuurders te hard en was de hoogst gemeten snelheid 77 kilometer per uur waar slechts 50 is toegelaten.

In de Stationsstraat werden 25 overtredingen vastgesteld, hier was de hoogst gemeten snelheid 85 kilometer per uur in de bebouwde kom. Er werden 21 bestuurders aangesproken + gecontroleerd op hun documenten en alcohol of drugs. Er werd een onmiddellijke inning uitgeschreven aan een buitenlander voor overdreven snelheid. Een buitenlander kreeg ook een onmiddellijke inning voor het niet dragen van de gordel. Er werden nog drie andere overtredingen vastgesteld.

In de Baasrodestraat in Lebbeke werden 43 voertuigen betrapt, waarvan een uitschieter die 117 kilometer per uur reed. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Ook een andere chauffeur mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen omwille van te hoge snelheid. Er werd ook een proces-verbaal opgemaakt voor een bestuurder die reed tijdens een verval, zijn voertuig werd getakeld. Een bestuurder onder invloed van drugs mocht ook zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Een persoon kreeg een pv omdat hij zijn voertuig toevertrouwde aan iemand zonder rijbewijs. Er werden ook nog enkele onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel en het gebruik van de gsm.

Tot slot werden in de Kasteelstraat in Buggenhout 238 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Ook hier duwde een bestuurder stevig het gaspedaal in met een snelheid van 113 kilometer per uur. Ook twintig andere bestuurders reden te hard op de Kasteelstraat en mogen een boete verwachten.