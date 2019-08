Olmendreef eerste van vijftien fietsstraten in gemeente Nele Dooms

23 augustus 2019

15u48 3 Lebbeke De Olmendreef in Wieze is voortaan een fietsstraat. Het Lebbeekse gemeentebestuur wil er zo vijftien op het grondgebied realiseren. De Olmendreef krijgt ook eenrichtingsverkeer en een lagere maximumsnelheid.

De proefopstelling in de Olmendreef werd zopas officieel geopend. “In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang op alle andere verkeer”, legt schepen van Mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V) uit. “Chauffeurs moeten er achter blijven rijden.”

De keuze om de Olmendreef als fietsstraat in te richten is geen toeval. Verkeerstellingen het voorbije jaar wezen uit dat er gemiddeld 7.300 voertuigen per week langs rijden. “De straat wordt al te vaak gebruikt als sluipweg om de naastliggende Streekbaan te vermijden”, weet Vanderstraeten. “De Olmendreef is echter niet uitgerust om deze grote verkeersaantallen te verwerken. Daarom nemen we, op advies van de verkeerscommissie, deze maatregel.”

Tegelijkertijd wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Olmendreef. Chauffeurs mogen de straat alleen nog maar in vanaf het kruispunt met de Aalstersestraat. Er geldt voortaan ook een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Bedoeling is dat er in Lebbeke vijftien dergelijke fietsstraten komen. Onder andere de Poststraat en de Oudebaan volgen nog. “Het gemeentebestuur wil de fietser centraal zetten in haar mobiliteitsbeleid”, zegt Vanderstraeten. “Fietsstraten vormen daarvan een essentieel onderdeel. Door de infrastructuur stap per stap aan te passen, hopen we meer inwoners op de fiets te krijgen en het autoverkeer terug te dringen.”