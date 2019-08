Oktoberfeeststraat vijf weekends lang speelstraat: “Meer dan geslaagd initiatief en verrijking voor de buurt” Nele Dooms

26 augustus 2019

Vijf weekends lang is er de voorbije zomervakantie volop op straat gespeeld in de Oktoberfeeststraat in Wieze. De weg werd immers voor het derde jaar op rij omgedoopt tot speelstraat. “Op die manier hadden de vele kinderen in de straat de kans om onbezorgd buiten op straat te spelen”, zegt Greet Van Nieuwenbergh, stuwende kracht achter de speelstraat. “Zo leerden ze ook hun leeftijdsgenootjes uit de buurt kennen. En voor de volwassenen was de speelstraat bovendien gelegenheid om ook elkaar beter te leren kennen. Er wonen veel jonge gezinnen.” Maar ook de oudere generatie bewoners deed mee. Die haalden tuintafels en stoelen buiten, waar iedereen welkom was voor een gezellige babbel en hapjes en drankjes. “Zo werd de speelstraat een meer dan geslaagd initiatief. Zelfs een verrijking in tijden waar mensen steeds minder hun naaste buren kennen”, zegt Van Nieuwenbergh. “We kijken nu al uit naar de editie van volgend jaar. We denken er al over na hoe we nog meer leven in de speelstraat kunnen brengen door bijvoorbeeld regelmatig spelactiviteiten te organiseren. Zo hopen we nog meer Wiezenaars te bereiken binnen en ook buiten de wijk. Andere buurten kunnen geïnspireerd geraken om ook bij hen een speelstraat in te richten.”