Oktoberfeesten krijgen ook eigen radiozender Nele Dooms

09 oktober 2019

17u08 1 Lebbeke De Wieze Oktoberfeesten 2019 staan voor de deur en wie nu al in de stemming wil komen, kan afstemmen op Oktoberfestradio. Het is een gloednieuw initiatief in het kader van het grote evenement.

Een stunt meer of minder, daar zijn de Wieze Oktoberfeesten niet vreemd aan. En dus is er alweer een opmerkelijk initiatief: het evenement krijgt tot en met 20 oktober een tijdelijke, eigen radiozender. Die heet “Oktoberfestradio” en de gloednieuwe zender zal te beluisteren zijn in Wieze en nabije omgeving op FM-frequentie 88,1 MHz of online via www.oktoberfestradio.be.

Initiatiefnemer is radiomaker Tom Callebaut uit Meldert. Naast een jarenlange ervaring bij zenders als Q-music, Joe, Nostalgie en tal van regionale stations, is Tom ook de oprichter van en drijvende kracht achter radiostudio.be, een platform dat alle diensten levert die ook maar iets te maken hebben met radio maken. “Ik ben echter niet enkel gepassioneerd door radio, ik ben ook een echte fan van de Oktoberfeesten”, zegt hij. “Ik trok al dertien keer naar de Oktoberfeesten in München, soms twee keer per jaar. Het leuke nu is dat ik de passie voor die Oktoberfeesten en de passie voor radio kan combineren.”

De zendmast is geplaatst op het dak van de Oktoberhallen. De Oktoberfeesten vinden ook daar plaats, op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober. Artiesten als Sam Gooris, Dennie Christian, Yves Segers, Danny Fabry, Die Verdammte Spielerei, AlpenFever, Aalsterse Gilles, Johan Veugelers en Jean-Marie Pfaff, Eveline Cannoot en Die DJ’s Aus den Bergen komen langs. Tickets & info: www.wiezeoktoberfeesten.be.