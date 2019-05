Officiële erkenning als “ambachtsman” voor Slagerij Saerens Nele Dooms

24 mei 2019

09u29 5

Bij Slagerij Saerens in de Opwijksestraat in Lebbeke mogen ze zich voortaan officieel “ambachtsman” noemen. De Commissie Ambachtslieden van het FOD Economie kende hen het label en logo “Erkend Ambacht” toe. Slager Rudy Saerens kreeg dat overhandigd uit handen van schepen van lokale economie Goedele Uyttersprot. “We vinden dit een hele eer”, zegt Saerens. “Dit label onderscheidt ons van ketens of supermarkten.” Slagerij Saerens, aan de derde generatie beenhouwers toe, is met deze erkenning de enige Lebbeekse onderneming in het Register van Ambachtslieden. Schepen Uyttersprot juicht het toe dat een ondernemer een dergelijk label probeert te bekomen. “Voor Slagerij Saerens is dit een unieke prestatie, die enkel wordt gegund aan ambachtslui die zich onderscheiden qua authenticiteit, vakkennis en handwerk”, zegt ze.