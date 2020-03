Oefening in pyjamahangen Redactie

14 maart 2020

Wie al wilde oefenen hoe het voelt om de hele dag in pyjama te zitten, kon dat gisteren in veel scholen. Net op de laatste dag voor de lessen werden opgeschort, was het de jaarlijkse Pyjamadag van Bednet, de organisatie voor zieke kinderen die lange tijd niet naar school kunnen. Ook in de gemeentelijke basisschool 'De Puzzel' in Lebbeke werd het zo plots héél gezellig.