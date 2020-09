OCMW sluit aan bij Slaatje Praatje en maakt zo voedselbedeling weer mogelijk: meteen grote opkomst Nele Dooms

08 september 2020

14u12 0 Lebbeke Er is opnieuw een voedselbedeling voor gezinnen in nood in Lebbeke. Het OCMW is daarvoor in het project van sociale kruidenier “Slaatje Praatje” gestapt. Daarvoor strijkt elke twee weken een marktwagen met voedselaanbod neer aan De Biekorf. Een eerste bezoek dinsdagvoormiddag zorgde alvast voor een grote opkomst.

Vijf jaar zorgde de vzw Lebbeke Bant Armoede voor de bedeling van voedselpakketten aan kansarme gezinnen in Lebbeke. Dat gebeurde eerst in een pand aan de Kouterbaan, vervolgens in de Stationsstraat en uiteindelijk in een vroegere supermarkt aan de Dendermondsesteenweg. Elke vrijdag konden inwoners, die het moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen, er voedselpakketten afhalen. De nood aan dergelijk initiatief bleek groot, want telkens stonden gezinnen tot buiten aan te schuiven. En hoewel dat aantal nog bleef toenemen, gooide de vzw eind 2019 de handdoek in de ring. “Steeds striktere regelgevingen doen ons de das om, dit is als vzw niet vol te houden”, klonk het toen.

Schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a) kondigde meteen aan dat het OCMW op zoek zou gaan naar een alternatief. Dat heeft nu, bijna een jaar later, vorm gekregen. Net zoals ook omliggende gemeenten Berlare, Buggenhout, Laarne, Waasmunster en Wichelen, verenigd in de Welzijnsvereniging Weldenderend, al werken met de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje, zal ook Lebbeke dat vanaf nu doen. “Concreet betekent dit dat een marktwagen op regelmatige tijdstippen langskomt en zo levensmiddelen ter beschikking stelt van kansarmen”, zegt schepen De Cock. “Dit initiatief zorgt er niet alleen voor dat gezinnen die het moeilijk hebben toch toegang hebben tot gezonde voeding, maar dat ze ook meer sociaal contact kunnen hebben. Aan zo’n marktwagen is immers makkelijk tijd en plaats voor een babbeltje met elkaar.”

Dat er wel degelijk behoefte is aan een initiatief als dit werd bij een eerste bezoek van de mobiele kruidenier dinsdag op de parking aan de CC De Bierkorf meteen bewezen. Heel wat inwoners kwamen er langs. Vanaf nu zal Slaatje Praat elke twee weken stationeren aan De Biekorf, elke dinsdag van 10 uur tot 12 uur. Naast de bedeling van voedsel, kunnen mensen uit de doelgroep er ook een aantal producten zoals wasmiddelen, shampoo en zeep aankopen tegen een sterk verlaagd tarief.