OCMW laat met eindejaarsfeest iedereen proeven van sfeer en gezelligheid Nele Dooms

18 december 2019

20u02 0

Het OCMW van Lebbeke organiseerde woensdag opnieuw een eindejaarsfeest voor de inwoners van Lebbeke die het niet zo gemakkelijk hebben. Dat is jaarlijkse traditie. In de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf werden ruim 130 gasten ontvangen. Ze konden het feest starten met een aperitief en een hapje. “Op deze manier proberen we ook de inwoners die het moeilijker hebben ten volle van de eindejaarssfeer te laten genieten”, zeggen schepenen Goedele De Cock (sp.a) en Mike Torck (Groen). “Om dit te verwezenlijken krijgen we trouwens heel wat steun van lokale handelaars die het feest sponsoren. Zo kunnen we niet alleen een lekkere maaltijd aanbieden, maar iedereen ook naar huis sturen met een leuk kerstpakje.” Het feest was deze keer ingekleurd in cowboystijl, inclusief linedansers. Tussen het eten door konden kinderen spelen met allerlei houten speelgoed. Tinekes Grime was van de partij om de snoetjes in de verf te zetten. En DJ Jaakie zorgde voor de nodige muziek, zodat wie dat wou ook de benen kon strekken met een dansje.