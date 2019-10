OCMW krijgt nieuwe bestelwagen om warme maaltijden rond te brengen, dankzij steun lokale handelaars Nele Dooms

16 oktober 2019

14u48 2

Het OCMW van Lebbeke beschikt voortaan over een nieuwe bestelwagen om de warme maaltijden in de gemeente rond te brengen. Het is de firma Special A.D. die voor de schenking in bruikleen zorgt, mits sponsoring van lokale handelaars. Het concept is immers simpel”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a). “Lokale ondernemers plaatsen hun logo op de bestelwagen van een non-profit organisatie, zoals in deze het OCMW, en die kan er dan gratis mee rondrijden. Bij het OCMW komt dit voertuig bijzonder goed van pas voor onze dienst van de warme maaltijden, die inwoners dagelijks een gezond menu bezorgt. Er zijn maar liefst 38 sponsors, en daar zijn we heel dankbaar voor.” Bovendien wordt er dankzij Special A.D. ook nog eens 2.500 euro aan Lebbeekse goede doelen geschonken. De centen worden verdeeld tussen Lebbeke bant armoede, Huis van het Kind en het eindejaarsfeest voor de cliënten van het OCMW.