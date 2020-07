Nutskasten gepimpt met historische afbeeldingen: ontdekt ze tijdens bijzondere fietstocht Nele Dooms

10 juli 2020

15u43 7 Lebbeke “Lebbeke onder spanning”. Zo heet het project met een fietstocht die de gemeente uitwerkte langs gepimpte elektriciteitskasten. Hun doorgaans grauwe, grijze aanblik maakte plaats voor mooie historische afbeeldingen.

Wie dat wil, kan de komende vakantieweken in Lebbeke op de fiets springen voor een tocht langs... jawel, elektriciteitskasten. Een parcours werd uitgestippeld langs nutskasten aan onder andere de Grote Plaats, het Dorp van Denderbelle, het Wiezeplein, de Lange Minnestraat, Heizijde en de Stationsstraat. Al de nutskasten langs die route werden opgesmukt. Een voorstel voor een dergelijk project werd vorig jaar al eens ingediend door gemeenteraadslid Reinoud Van Stappen (VB). De voorbije maanden maakte het gemeentebestuur er samen met de Erfgoedcel Land van Dendermonde werk van.

Echte pareltjes

“Nutskasten zijn niet meteen de meest aantrekkelijke elementen in het straatbeeld en daar hebben we een oplossing aan gegeven”, zegt schepen van Cultuur Maria Van Keer (CD&V). “Door ze op te smukken met historische afbeeldingen en oude foto’s uit de omgeving waar ze staan, zijn het echte pareltjes geworden. Die tonen we natuurlijk graag aan een zo breed mogelijk publiek.”

De fietstocht “Lebbeke onder spanning” moet daarbij helpen. Deelnemers ontdekken niet alleen stukjes geschiedenis van Lebbeke, maar worden onderweg ook uitgedaagd met vragen, weetjes en doe-opdrachten. De fietsroute is ongeveer twintig kilometer lang en kan bij eender welke elektriciteitskast starten. Bij de tocht hoort ook een folder met allerlei historische info over de locaties. De gemeente roept fietsers ook op om leuke foto’s van de fietstocht te nemen en die op Facebook of Instagram te delen met #lebbekeonderspanning. Wie dat doet, maakt kans op een waardebon van 20 euro. De wedstrijd loopt tot 31 augustus. Info: cultuurdienst@lebbeke.be of 052/46.82.79.