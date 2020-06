Nu ook VR-attracties in The Jump Factory: “Heropstart extra boost geven” Nele Dooms

18 juni 2020

16u51 1 Lebbeke Voortaan is het niet alleen meer trampoline springen in The Jump Factory in Lebbeke. Jan De Blende opende zopas ook een VR-room in zijn entertainmentpark. Liefhebbers kunnen er in een compleet andere virtuele wereld stappen om allerlei games te spelen.

Normaal gezien was er een grote opening van de VR-room in The Jump Factory, aan de Rossevaalstraat in Lebbeke, voorzien in de paasvakantie in april. Maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Net zoals zoveel andere zaken in ons land moest ook het trampolinepark de deuren sluiten. “De forse investering in VR was op dat ogenblik al een tijd geleden gedaan, maar ze kon dus niet beginnen renderen”, zegt Jan De Blende. “Dat was niet evident. We zijn nu dan ook dubbel zo blij met de heropening.”

De VR-room in het park kan meteen meer volk lokken. “We bieden virtuele familiegames aan”, zegt De Blende. “Daaraan meedoen kan vanaf acht jaar. Er zijn individuele boxes voor wie alleen wil spelen, maar het kan ook in groep van twee tot acht spelers. De ruimte is 10 op 8 meter, maar eens in de virtuele wereld hebben spelers liefst 2.500 vierkante meter ter beschikking. We hebben een hele waaier games ter beschikking.”

Zomerkampen

Het initiatief zorgt alvast voor een nieuwe boost bij de heropening van het trampolinepark. Dat er beperkingen zijn door de coronamaatregelen neemt De Blende er bij. Terwijl in The Jump Factory in normale omstandigheden tot maximum 75 springers tegelijk aanwezig kunnen zijn, wordt dit aantal nu beperkt tot 25. Wie het trampolinepark binnenkomt en er weer buiten gaat, moet de handen ontsmetten. En alle toestellen worden elk uur ontsmet. “Maar kom, we zijn terug bezig. Dat is goed”, zegt De Blende. “We hopen dat iedereen snel de weg terug naar ons park vindt, want we waren de voorbije twee jaar sinds de oprichting echt wel goed bezig.”

Op de valreep kan De Blende ook zomerkampen voorbereiden en organiseren. “De telefoon stond niet stil van ouders die daar om vroegen”, zegt hij. “Gelukkig kwam er dan toch een fiat van de regering. Elke week van juli hebben we een zomerkamp, voor kinderen vanaf 7 jaar. Inschrijven kan nog.”