Nora ongerust na verdwijnen kattin en doet noodoproep: “Wie heeft ons lieve Meisje gezien?” Nele Dooms

21 februari 2020

12u55 0 Lebbeke De kattin Meisje die al bijna twee weken verdwenen is, zorgt voor ongerustheid bij haar baasje Nora Hamdi uit Lebbeke. Die doet een oproep en vraagt iedereen uit te kijken naar het dier. “We zijn dubbel ongerust omdat eerder al eens twee poezen van ons beschoten werden met een loodjesgeweer”, klinkt het vertwijfeld.

De kattin Meisje maakt al een paar jaar deel uit van het gezin van Nora Hamdi, dat aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke woont. “Het is een echt schatje, heel aanhankelijk”, vertelt Nora. “Van kleinsaf aan noemden we haar ‘meisje’, zodat ze uiteindelijk die naam kreeg. De voorbije twee jaar is ze nooit langer dan een uurtje buiten geweest. We hebben een luikje in de deur waardoor ze op ons dakterras kan en vandaar in de weide naast ons kan wandelen. Steevast kwam ze snel terug, tot die ene zaterdag bijna twee weken geleden. Meisjes is sindsdien niet meer thuis gekomen.”

Nora is er het hart van in en doodongerust. “We hebben immers nare herinneringen aan de zomer van 2018”, zegt ze. “Toen werden twee andere poezen van ons geraakt door een loodjesgeweer. Bij onze kater was het een schampschot, maar onze kattin raakte levensgevaarlijk gewond. De kogel doorboorde haar longen, milt en buik. De dader is nooit gevonden. We hopen dat ons Meisje niet hetzelfde lot onderging. Het slechte weer maakt ons nog ongeruster.”

Nora plaatste een oproep op sociale media en bedeelde in de buurt al heel wat flyers om bewoners te vragen uit te kijken naar het kattin. “Ze is gechipt en gesteriliseerd”, klinkt het. “Meisje is een lapjeskat met verschillende kleuren ros, wit, grijs in een tijgervacht. Ze heeft goudgele ogen, enkele zwarte tijgerstrepen op haar voorhoofd, een gekleurde staart, witte voorpootjes en roskleurige schouder. Ze is een heel lieve kat die niet bang is van vertrouwde personen, maar wel schrikt als dingen niet vertrouwd zijn.”

Wie Meisje ziet, kan contact opnemen met Nora via 0489/55.09.96.