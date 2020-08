Nooit eerder gezien: zeehond duikt letterlijk op in de Dender Nele Dooms

04 augustus 2020

17u41 6 Lebbeke Opmerkelijk dierennieuws in de regio. Natuurliefhebbers hebben aan Denderbelle Sas een zeehond gespot. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Het dier was helemaal tot in de Dender afgezakt. Natuurpunt ‘s Heerenbosch maakte het nieuws bekend op haar Facebook-pagina.



“Zeehonden zijn zeedieren en hebben dus zout water nodig, maar regelmatig zwemmen ze ook grote rivieren op”, zegt Geert Van Damme van Natuurpunt ‘s Heerenbosch. “Een paar jaar geleden was zo regelmatig een zeehond te spotten aan de Schelde in Vlassenbroek. Maar aan Denderbelle Sas gebeurde dat toch nooit eerder.”

Een unicum dus. Vermoedelijk zwom het dier vanuit de Noordzee de Schelde op om vervolgens in de Dender terecht te komen. “Straf is dat het dier daarvoor de Tijsluis in Appels, die Schelde en Dender verbindt, moet doorgezwommen hebben”, bedenkt Van Damme. “De zeehond moet met een schip er mee door geraakt zijn.”

De zeehond aan Denderbelle Sas spotten was een toevalstreffer. Het dier is ondertussen al weer voort gezwommen. Het is niet duidelijk of dat verder richting Aalst gebeurde, of terug naar de Schelde.