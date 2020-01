Nodeloze politiekomst na vals inbraakalarm woning? Eigenaar betaalt 100 euro Nele Dooms

06 januari 2020

15u51 3 Lebbeke Voortaan betalen eigenaars van woningen of andere gebouwen in Lebbeke en Buggenhout meteen een retributie als de politie ter plaatse komt na een vals alarm van de inbraakinstallatie. Zowel de gemeenteraad van Lebbeke als Buggenhout hebben dat retributiereglement rond ‘nodeloos alarmeren van politie’ goedgekeurd.

Gaat bij een eigenaar van een pand de inbraakinstallalie af, dan wordt doorgaans ook de politie verwittigd en komt die ter plaatse. Tot nu tot moesten eigenaars van gebouwen daarvoor niets betalen, ook als bleek dat het vals alarm was en de politie dus voor niets ter plaatse kwam. Tot twee keer toe kon zo’n vals alarm door de vingers gezien worden. Maar daar komt nu verandering in. Vanaf dit jaar moet zo’n nodeloze oproep direct betaald worden. “We voeren deze retributie in op vraag van de waarnemend korpschef”, zegt de Lebbeekse burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Gaat een alarminstallatie per ongeluk af, dan zal de eigenaar dus toch in de geldbuidel moeten tasten.”

In de Buggenhoutse gemeenteraad werden wel vraagtekens geplaatst bij de nieuwe regeling. “Het komt nu eenmaal voor dat een alarm al eens toevallig afgaat”, liet oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) zich ontvallen. “Op den duur is het precies beter om crimineel te zijn dan inwoner. Gaat de politie de mensen binnenkort ook laten betalen omdat ze bijvoorbeeld het verkeersreglement doen naleven?”