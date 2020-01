Nieuwjaarsreceptie in Kerstdorp aan ijspiste Nele Dooms

03 januari 2020

14u44 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke organiseert op zondag 5 januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Dat vindt traditiegetrouw plaats in het Kerstdorp aan de ijspiste op de Grote Plaats. Meteen betekent dit zondag ook de allerlaatste uurtjes schaatsplezier. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats van 11.30 tot 14 uur. Bezoekers worden getrakteerd op een biertje Egidius, warme chocomelk of een tas soep, gemaakt door Instyle. De Wiezebakker zorgt voor een stukje brood bij de soep. De jongens en meisjes van KSA en VKSJ Denderbelle bedienen de aanwezigen met de glimlach. Mijnheertje Mijnheer en Kamermeisje komen langs om de allerkleinsten wat extra vertier te bezorgen met voorspellen van de toekomst of geven van een deugddoende massage. Het Fanfareorkest en DJ Mister Steven zorgen voor de muzikale ambiance. Na de misviering leest burgemeester Raf De Wolf zijn nieuwjaarswensen voor. Iedereen is zondag welkom op de nieuwjaarsreceptie.