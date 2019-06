Nieuwe verkaveling aan Opwijksestraat Nele Dooms

29 juni 2019

Er komt een nieuwe verkaveling voor dertien huizen aan de Opwijksestraat, ter hoogte van de wijk Zavel, in Lebbeke. Het schepencollege keurde de vergunning goed, maar er komt protest vanuit oppositiepartij Open Vld. “Er was een ongunstig advies van de mobiliteitsdienst”, zegt gemeenteraadslid Freya Saeys (Open Vld). “Deze verkaveling ligt immers in een bocht en daar zullen verschillende in- en uitritten op uitkomen. Het gaat om dertien opritten over 140 meter. Veilig kan je dat niet noemen in een drukke straat als de Opwijksestraat. Er rijden daar bovendien ook veel fietsers. Deze verkaveling zal de verkeersonveiligheid daar doen toenemen. En dan hebben we het nog niet over de extra wagens van bewoners waar deze verkaveling zal voor zorgen.” Volgens Open Vld is ook de bouwintensiteit van de nieuwe verkaveling te groot, met te veel woningen per hectare. Schepen Jan Vanderstraeten (CD&V) wijst erop dat er voor deze verkaveling al eind vorige legislatuur een principiële goedkeuring was. “Daar zijn wij op verder gegaan”, zegt hij. “Het klopt inderdaad dat er daarna van de mobiliteitsdienst geen positief advies kwam. Maar het plan werd nog wat aangepast.”