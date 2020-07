Nieuwe tractorsluis in minder dan 24 uur na plaatsing al aangereden: gemeente voert meteen herstellingswerken uit Koen Baten

29 juli 2020

12u49 1 Lebbeke De gemeente Lebbeke heeft dinsdag in de Heuvelstraat in Lebbeke een nieuwe tractorsluis geplaatst, maar nog geen 24 uur na de plaatsing reed een auto al over de sluis, waardoor die beschadigd raakte.

De plaatsing van de sluis diende om de verkeersveiligheid in de Heuvelstraat te verbeteren. Door de sluis konden er enkel nog tractoren, fietsers en wandelaars langsheen rijden. De Heuvelstraat heeft heel wat bochten en was daarom niet altijd even veilig. De gemeente koos er nu voor om de zwakke weggebruiker voorrang te geven.

Een automobilist, die zich nog niet bewust was van de plaatsing van de sluis, veroorzaakte al meteen schade. Hierdoor mocht de gemeente Lebbeke woensdagochtend al meteen herstellingswerken uitvoeren aan de pas aangelegde sluis. Nochtans staat er voor de sluis een waarschuwingsbord voor de automobilisten dat ze niet door kunnen.