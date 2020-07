Nieuwe toekomst voor centrum Heizijde: sloop pastorie ingezet Nele Dooms

07 juli 2020

15u56 0 Lebbeke Het centrum van Heizijde zal er over afzienbare tijd helemaal anders uitzien. De sloop van de pastorie in het dorp is ingezet. In de plaats komen moderne appartementen. Als later ook nog het kerkgebouw afgebroken wordt, komt daar een groen park.

Rond de toekomstige bestemming van de kerk van Heizijde, het naastgelegen zaal Heidehof en pastorie was de voorbije jaren heel wat te doen. heizijde stond op stelten toen plannen bekend raakten dat de vzw Dekenale Werken van de kerk een grote fuifzaal wilde maken. Door het protest werd dat plan afgevoerd en het buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde hielp mee brainstormen over mogelijke nieuwe bestemmingen van de site waar kerk, Heidehof en pastorie op staan. Zaal Heidehof was eigendom van de vzw Dekenale Kerken, de pastorie was eigendom van de gemeente. Beide partijen bereikten uiteindelijk een akkoord om de twee gebouwen, die ongeveer evenveel centen waard waren, te ruilen. Zo kon het gemeentebestuur de parochiezaal een nieuwe toekomst geven en kon de vzw de pastorie, samen met aanpalende grond, te koop stellen.

Een verkoop van de pastorie bleef niet lang uit en ondertussen is het terrein ook ontwikkeld. In de plaats van de pastorie komt Residentie Living Green met twaalf appartementen verdeeld over twee moderne villa’s, ontworpen door S3Architecten. De flats zijn voorzien van ruime terrassen, twee of drie slaapkamers en een ondergrondse parkeergarage. De woongelegenheden worden zo goed als energieneutraal. Om ze binnenkort te kunnen bouwen, zijn nu de afbraakwerken van de pastorie volop aan de gang.

De pastorie is niet het enige gebouw dat onder de sloophamer verdwijnt. Hetzelfde lot zal binnenkort ook de kerk, die ook door het gemeentebestuur gekocht werd, te beurt vallen. Alleen de hoge toren, die een baken voor de omgeving vormt, blijft behouden. De site wordt een park, met onder andere zitbanken en speeltuigen en een vijver, als groene ontmoetingsruimte voor Heizijde.