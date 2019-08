Nieuwe sportraad wordt sportplatform: ook individuele sporters kunnen aansluiten Nele Dooms

30 augustus 2019

Omdat er een nieuwe legislatuur begonnen is, moeten ook alle adviesraden geïnstalleerd worden. Daardoor moet ook de Sportraad van Lebbeke een nieuwe start nemen. Voor deze raad worden wel enkele veranderingen doorgevoerd: de sportraad wordt “sportplatform”. De installatievergadering daarvan vindt op woensdag 4 september plaats. Het sportplatform zal niet alleen bestaan uit vertegenwoordigers van de sportclubs en deskundigen in de sport, zoals bij de sportraad het geval was. Voortaan kunnen ook alle andere geïnteresseerde sporters deel uitmaken van deze adviesraad en zo bijdragen aan het sportbeleid binnen de gemeente. Geïnteresseerden moeten minstens achttien jaar oud zijn. De installatievergadering vindt plaats in de cafetaria van het sportcentrum, aan de Koning AlbertI-straat in Lebbeke, en start om 19.45 uur. Info: sportdienst@lebbeke.be.