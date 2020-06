Nieuwe fietsenstalling voor station Heizijde Nele Dooms

09 juni 2020

15u23 0 Lebbeke Er komt een nieuwe fietsenstalling aan het station van Heizijde in Lebbeke. Het Lebbeekse schepencollege heeft daarvoor een positief advies gegeven aan de NMBS.

Aan het station van Heizijde doet momenteel een houten constructie dienst als fietsenstalling. Die zal worden afgebroken en vervangen door een nieuwe, meer degelijke fietsenstalling. Daarmee maakt de NMBS ook meteen komaf met de huidige losse ondergrond die bij regen al snel diepe plassen vormt. In de plaats komt een stabiele ondergrond in waterdoorlatende betonstraatstenen. De nieuwe constructie zal er uitzien zoals de fietsenstallingen aan het station van Lebbeke en van Baasrode-Zuid. Die is opener, zodat er meer sociale controle kan zijn.

Het schepencollege is tevreden met de investering van de NMBS. “We zijn blij met een ruimere en veiligere fietsenstalling aan het station van Heizijde”, zegt schepen Mike Torck (Groen). “Er zal plaats zijn voor 126 fietsen. De investering is een indicatie dat de NMBS ook in de toekomst een rol ziet weggelegd voor de opstapplaats in Heizijde. Die wordt toch dagelijks gebruikt door zo’n 300 pendelaars.”

De werken zullen in de loop van de komende weken starten. Daarvoor moet de fietsenstalling vrij zijn vanaf 15 juni. In tussentijd zal de NMBS alternatieve fietsrekken voorzien.