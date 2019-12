Nieuwe editie van De Langste Aan Tafel krijgt Amerikaans tintje: jongeren smullen van hamburgers Nele Dooms

02 december 2019

De jongste editie van “De Langste Aan Tafel” in Lebbeke kreeg een Amerikaans tintje. Voor het gebeuren waren gemeente- en OCMW-personeel uitgenodigd en de verschillende Lebbeekse jeugdverenigingen. Het was de tweede keer dat de twee gecombineerd werden. “Vroeger hadden we De Langste Tafel voor gemeente- en OCMW-personeel tijdens de Week van de Smaak en Aan Tafel voor de verschillende jeugdverenigingen”, legt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA) uit. “Beide organisaties hadden hetzelfde doel: mensen tegen een democratische prijs samen aan tafel krijgen en een gezellige tijd bieden. Vorig jaar mondde dit voor het eerst uit in De Langste Aan Tafel voor de twee samen.” Het hele gebeuren stond in het teken van Amerika. En dus werden er hamburgers en frietjes geserveerd, met ijsjes of donuts als dessert. Voor extra ambiance werd een heuse rodeostier ingezet. De aanwezigen in De Biekorf genoten met volle teugen. Voor de leiding van de verschillende jeugdverenigingen was het een welkome bedanking voor hun wekelijkse inzet voor de kinderen en jongeren in de gemeente.