Nieuwe bedden en matrassen voor bewoners rusthuis Hof ter Veldeken Nele Dooms

02 juni 2020

17u38 0 Lebbeke De bewoners van het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken in Lebbeke krijgen nieuwe bedden, matrassen en nachtkastjes. Het OCMW investeert daarmee ongeveer 220.000 euro.

Het Lebbeekse OCMW-rusthuis doet al twintig jaar een beroep op de huidige bedden. Geen wonder dus dat een vernieuwing zich opdringt. De eerste nieuwe bedden, matrassen en nachtkastjes werden maandag geleverd. Later deze week en de twee volgende weken volgt de rest. De bedden plaatsen gebeurt, in het kader van de coronacrisis, met het in acht nemen van alle nodige veiligheidsmaatregelen.

“Het gaat allemaal om ergonomische bedden, die voldoen aan de nieuwste normen”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “Die zullen niet alleen voor extra comfort voor de bewoners zorgen, maar ook voor het personeel een hele verbetering zijn.”

De nieuwe bedden krijgen een plaats in de kamers van bewoners, maar ook in de nieuwe containers die aan het rusthuis worden geplaatst. Die zullen dienst doen als tijdelijk rusthuis in afwachting van een nieuwbouw die OCMW en gemeentebestuur willen realiseren.

Voor de bedden die nu geen dienst meer zullen doen in het woonzorgcentrum, ging het OCMW op zoek naar een alternatief. “We zochten een organisatie om de oude bedden aan te schenken”, zegt De Cock. “Ziekenhuis zonder Grenzen neemt de oude bedden graag in ontvangst en zorgt er samen met Rotary Club voor dat ze een nieuwe bestemming krijgen. Ze zullen dienen in een kraamkliniek in Ethiopië.”