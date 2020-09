Nieuwe avontuurlijke speeltuin in de maak aan Ontmoetingscentrum Nele Dooms

14 september 2020

16u22 1 Wieze Er is een nieuw, avontuurlijk speelterrein in de maak aan het Ontmoetingscentrum van Wieze. De voorbereidende werken zijn gestart.

Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft in haar meerjarenplanning opgenomen om werk te maken van meer natuurlijke en avontuurlijke speelterreinen in Lebbeke. Een eerste realisatie werd enkele maanden geleden al voorzien in de binnentuin van het cultuurerf, aan CC De Biekorf aan de Stationsstraat. Nu is het plein aan de Schoolstraat in Wieze aan de beurt.

“De speeltuin, met grote zandbak en speeltorens, aan het Ontmoetingscentrum was volledig versleten”, zegt schepen van Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Die werden dan ook weggehaald. In de plaats komt een meer landelijke inrichting, waar kinderen echt kunnen ravotten.”

Werklui van de technische dienst zijn er momenteel aan de slag om onder andere een heuvel te realiseren op het terrein. Daar kunnen kinderen in de toekomst op klauteren, maar er ook onderdoor via een buis. De heuvel wordt ook van een glijbaan voorzien. Er komen ook een klimparcours, een schommel en picknicktafels.