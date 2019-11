Nieuwe adviesraad voor cultuur is van start, Kunstraad krijgt aparte werking Nele Dooms

07 november 2019

15u00 1 Lebbeke In Lebbeke is de nieuwe adviesraad voor Cultuur gestart. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur moeten ook de adviesraden vernieuwd worden. Daardoor is de vroegere Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid gestopt. In de plaats komen een Open Cultuurplatform, Cultuurraad en Kunstraad.

“Na een jarenlange mooie samenwerking werd het tijd om de werking van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid eens te herbekijken”, zegt schepen van cultuur Maria Van Keer (CD&V). “Er werd de voorbije maanden gewerkt aan een nieuwe werking en nieuwe reglementen. Extra en nieuwe leden waren welkom. Al dit werk resulteerde in een Open Cultuurplatform dat nu 31 leden telt.”

Van het platform zijn mensen uit het Lebbeekse verenigingsleven lid, maar evengoed individuen met een brede culturele interesse. “Het platform is een open vergadering, er kunnen steeds nieuwe leden aansluiten”, legt Van Keer uit. “Vervolgens is uit dit platform de Cultuurraad samengesteld. Een soort ‘klein bestuur’, dat alle punten van dichterbij opvolgt en communiceert tussen het schepencollege en het Open Cultuurplatform. Voorzitter is Luc Vermeiren.”

Omdat de vroegere cel Beeldende Kunsten een actieve werking had, werd ook een aparte Kunstraad opgericht. Die kan het werk van de cel in de toekomst voortzetten. Willy Van Ransbeeck is voorzitter. “De hele nieuwe werking kent een goede start”, zegt Van Keer. “De nieuwe adviesraad voor cultuur is heel divers samengesteld met leden van verenigingen, individueel geïnteresseerden, ouderen en jongeren, allen actief en gemotiveerd. Dat zal het cultuurlandschap in onze gemeente zeker ten goede komen.”