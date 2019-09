Nieuw theaterseizoen van start in Biekorf en brengt ook Xander De Rycke Nele Dooms

18 september 2019

Het nieuwe theaterseizoen trekt zich op gang in Cultuurcentrum De Biekorf en dat brengt deze keer ook stand-up comedian Xander De Rycke naar Lebbeke. De artiest trekt vanaf maart met zijn nieuwe zaalshow ‘Bekend & bescheiden’ langs verschillende grote zalen in Vlaanderen. Ook Lebbeke doet De Rycke daarbij aan, omdat hij met elke vorige show in De Biekorf heeft mogen spelen. De Rycke zal vlak voor de grote première van zijn nieuwe show een try-out houden in de Lebbeekse cultuurzaal, aan de Stationsstraat. Die zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari 2020. De artiest belooft het publiek een avond lachen, gieren en brullen. Tickets in voorverkoop zijn nu al beschikbaar en kosten 16 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.