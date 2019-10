Nieuw materiaal voor relaxerend zwemmen voor kankerpatiënten dankzij schenking Hartelijk Opstal Nele Dooms

17 oktober 2019

14u00 3 Lebbeke De kankerpatiënten die in het zwembad van Lebbeke wekelijks genieten van een uurtje relaxerend zwemmen, beschikken voortaan over extra materiaal. Dat hebben ze te danken aan Hartelijk Opstal. De vereniging schonk de opbrengst van de Roparun in Opstal aan de sportdienst van Lebbeke, die ervoor kiest te investeren in de kankerwerking van het zwembad.

Om haar naam van “Gezonde Gemeente” waar te maken wil Lebbeke zoveel mogelijk inzetten op inwoners laten bewegen en sporten. Zo zijn er sportkampen voor kinderen, allerlei wandel- en fietsroutes, sportlessen en sportmomenten voor senioren. “Maar daar stopt het niet”, zegt sportfunctionaris Marnix Van Cauteren. “We bouwen ook bewegingsmomenten voor kankerpatiënten in. Zo kunnen ze contacten leggen met lotgenoten en het is wetenschappelijk bewezen dat kankerpatiënten voordeel halen uit fysieke arbeid tijdens de behandeling, maar ook na de kanker. Blijkbaar is er ook minder herval bij patiënten die bewegen in vergelijking met zij die niet bewegen. Met een wekelijks uurtje aquamove voor kankerpatiënten willen we ons steentje bijdragen om de levenskwaliteit en het zelfvertrouwen van kankerpatiënten te verhogen.”

Voor slechts 1 euro kunnen kankerpatiënten elke donderdagmiddag terecht in het Lebbeekse zwembad. Het bad is dan volledig voor hen voorbehouden, met lessen door een gekwalificeerde lesgever van Sportwerk Vlaanderen. Het initiatief is ook Hartelijk Opstal niet ontgaan. De vereniging organiseert elk Pinksterweekend een feestavond in Opstal als de Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam voor Kom op Tegen Kanker, daar passeert. De opbrengst gaat steevast naar het goede doel. “Lees: lokale projecten die werken voor mensen met kanker”, zegt Nele De Saedeleir van Hartelijk Opstal. “We vinden dit Lebbeekse project heel mooi, zodat het onze steun geniet.”

De sportdienst gebruikt de extra gekregen financiële middelen van Hartelijk Opstal om nieuw materiaal aan te kopen. “Daarmee kunnen onze kankerpatiënten in de toekomst nog meer genieten van hun relaxerend zwemuurtje”, zegt Van Cauter.