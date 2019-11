Nieuw glasvezelnetwerk voor betere wifi aan cultuurerf en gemeentehuis Nele Dooms

20 november 2019

Het gemeentebestuur van Lebbeke laat een nieuw glasvezelnetwerk aanleggen tussen het Administratief Centrum aan de Flor Hofmanslaan, het oud gemeentehuis aan de Grote Plaats en het Cultuurerf in de Stationsstraat. Dat moet ervoor zorgen dat het personeel op deze locaties over snellere en betere wifi beschikt. Een eerder netwerk werd vorige legislatuur al gerealiseerd tussen het Administratief Centrum en het OCMW. “Nu volgt één van de komende weken de tweede fase”, zegt schepen Jan Vanderstraeten (CD&V). “We maken van de gelegenheid gebruik om het netwerk aan te leggen, nu er toch werken aan de voetpaden van de Leo Duboisstraat gepland zijn. Dat drukt de prijs gevoelig, want hierdoor is de kost voor de aanleg van het glasvezelnetwerk gehalveerd. Op het cultuurerf, waar zich bibliotheek, muziekacademie en CC De Biekorf bevinden en toch makkelijk twintig personeelsleden werken, zullen ze daardoor geen beroep meer moeten doen op een apart netwerk. Dat zal vlot werken ten goede komen.” In een latere fase is ook nog de aanleg van een glasvezelnetwerk van aan het Cultuurerf naar de sporthal en vervolgens van de sporthal terug naar het OCMW voorzien. Hiervoor wacht het gemeentebestuur echter ook nog op wegenwerken in de Koning AlbertI-straat om ook zo de prijs te drukken.