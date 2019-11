Nieuw bestuur voor Jong N-VA Nele Dooms

13 november 2019

Jong N-VA van Lebbeke, voor leden tussen 16 en 31 jaar, beschikt voortaan over een vernieuwd bestuur. Het voorzitterschap blijft wel in dezelfde handen. Na een eerste periode van drie jaar mag voorzitter Brent Roelandt, student bestuurskunde en publiek management aan de UGent, die taak verderzetten. Hij krijgt ondersteuning van kersvers ondervoorzitter Yotta Tharrouniatis. Yotta is 23 jaar jong en van Griekse afkomst. De nieuwe secretaris is de 24-jarige Evert Van der Poten. Evert is afkomstig van Denderbelle en is student politieke wetenschappen aan de UGent. Schatbewaarder van de afdeling is ook voor de komende legislatuur Sébastien De Mey. Hij is student vastgoed en is steevast geïnteresseerd in het luik veiligheid. Het bestuur wordt vervolledigd met Klaas De Smedt (25), leerkracht Duits-Frans en voorzitter van N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze, en Seppe Klinckaert (20), student leraar lager onderwijs.