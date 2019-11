Nieuw bestuur Neos maakt werk van mooi jaarprogramma met meer Lebbeekse accenten Nele Dooms

12 november 2019

18u24 0

Neos Lebbeke, het Netwerk voor Ondernemende Senioren, heeft sinds kort een nieuw bestuur en dat maakt werk van een uitgebreid jaarprogramma. “Neos is dan ook één van de toonaangevende seniorenorganisaties die in Lebbeke actief zijn”, zegt voorzitter Jo Uyttenhove. “Onze vereniging heeft de wind in de zeilen en is actief op cultureel, maatschappelijk en sportief vlak.” In het bestuur krijgt voorzitter Jo Uyttenhove, versterking van ondervoorzitters Vera Van Riet en Marc Van den Broeck. Roland Van den Borre is secretaris, Emi Van Biesen penningmeester en Paul Verheyden verantwoordelijke voor het ledenbeheer. Andere bestuursleden zijn Patricia Brouckmans, Louis Hermans, Luc Mannaert, Marie-Josee Moens, Karel Uyttersprot en Godelieve Van Geertruy. “Naast traditionele activiteiten mikken we voortaan met ons jaarprogramma ook op initiatieven met een zuiver Lebbeeks accent”, zegt Uyttenhove. “Dat gebeurt met voordrachten en ontbijtvertellingen, waarbij telkens bijzondere Lebbekenaren te gast zijn. We willen ook nauwer samenwerken met andere Lebbeekse verenigingen.”