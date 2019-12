Nicholas komt goochelen in Biekorf Nele Dooms

06 december 2019

16u14 1 Lebbeke Goochelaar Nicholas zal met zijn nieuwe show ook Lebbeke een bezoek brengen. Dat gebeurt begin juni, maar tickets hiervoor zijn nu al beschikbaar.

Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling ‘Echt’, komt Nicholas met een volledig nieuwe voorstelling. Die heet ‘Decipiatur’. In die voorstelling licht de goochelaar af en toe een tip van de sluier, legt zelfs af en toe uit hoe hij het publiek om de tuin leidt, om het dan alsnog met verstomming te slaan. De show zal plaatsvinden op vrijdag 5 juni in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De ticketverkoop start aanstaande dinsdag 10 december om 9 uur. Toegangskaarten kosten 22 euro. Er zijn 400 zitplaatsen beschikbaar.

Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79.