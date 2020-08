Natuurpunt zorgt voor uitbreiding natuurgebied Hannaerden Nele Dooms

11 augustus 2020

17u47 0 Wieze Natuurvereniging Natuurpunt ‘s Heerenbosch, actief in Baasrode,Buggenhout en Lebbeke, heeft gezorgd voor een kleine uitbreiding van het natuurgebied Hannaerden in Wieze. Dat deed de vereniging door een perceel van een halve hectare groot, net over de grens van Wieze, te verwerven.

Het nieuwe perceel maakt eigenlijk deel uit van een klein natuurgebied met de naam “Keimolen”, net over de gemeentegrens van Wieze, in Moorsel. Natuurpunt Aalst heeft in de directe buurt niet meteen een project in handen en daarom werd afgesproken dat ‘s Heerenbosch het beheer op zich zal nemen.

Het gebied is een voormalig hooiland dat sterk verruigd is en er meer dan de helft van het jaar zeer nat bijligt. Daardoor was het sowieso weinig geschikt voor landbouw. “Door gebrek aan beheer is het hooiland spontaan geëvolueerd naar een natte ruigte met boswilgen, maar ook wilgenroosje, koekoesbloem, moerasspirea en andere kattestaarten”, klinkt het bij ‘s Heerenbosch. “Om het hooiland toch enigszins droger te krijgen, werd in een hoek ooit een ondiepe poel uitgegraven. Daar hebben kikker en padden een thuis. Oude knotwilgen zomen het perceel aan één zijde af. Ook steenuilen voelen zich hier zeer thuis. Dit is dus zeker een aanwinst.”