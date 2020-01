Natuurpunt biedt nestkasten en insectenhotelletjes aan voor betere natuur Nele Dooms

07 januari 2020

Natuurpunt ’s Heerenbosch organiseert, samen met het gemeentebestuur van Lebbeke en de milieuraad, een verkoop van allerlei nestkastjes, insectenhotelletjes en wintervoer. Het initiatief moet helpen om de natuur in Lebbeke te verbeteren. “Het is bekend dat door de toenemende verstedelijking en het gebrek aan kwaliteitsvolle open ruimte diverse diersoorten het steeds moeilijker hebben, ook in Lebbeke”, klinkt het. “Daarom is het belangrijk hen zoveel mogelijk te helpen om hun soort en aantallen op peil te houden. Dat kan door hen een thuis te geven in nestkastjes of insectenhotelletjes. Natuurpunt biedt diverse types, in verschillende prijsklassen tussen 10 en 20 euro aan. Er zijn ook voedertafels om vogels de winter door te helpen en pakketten wintervoer. De verkoop van dit alles vindt plaats op zaterdag 11 januari. Geïnteresseerden kunnen van 10 tot 12 uur terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info: milieudienst@lebbeke.be of 052/46.82.47.