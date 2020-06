Naast Zulderkipken ook mobiel speelplein deze zomer Nele Dooms

10 juni 2020

17u27 1 Lebbeke Naast de speelpleinwerking Zulderkipken, zal er de komende zomer in Lebbeke ook een mobiel speelplein actief zijn. Dat trekt naar de verschillende wijken in de gemeente om er kinderen een leuke tijd te bezorgen.

De mobiele speelpleinwerking in Lebbeke zal in juli en augustus plaatsvinden. De monitoren trekken er iedere woensdag van de zomervakantie op uit. “Ze zoeken daarbij actief de kinderen op in verschillende wijken en brengen spelmateriaal mee om mee aan de slag te gaan”, zegt schepen van Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Een hele planning is al uitgewerkt.”

Het mobiel speelplein start op 1 juli in Meysveld. Op 8 juli is de Schoolstraat aan de beurt, op 15 juli de Hof-ter-Hertstraat en op 22 juli het Dorp. Op 29 juli strijken de monitoren neer in het Heidepark, op 5 augustus in de Wilgenstraat en op 12 augustus in de Fresiastraat. De Rooien volgt op 19 augustus en afsluiten gebeurt op de site van De Biekorf op 26 augustus. Het speelplein is telkens actief van 14.30 tot 16 uur en meespelen is helemaal gratis.

Speelplein Zulderkipken zal dan weer de deuren openen op de terreinen van basisschool Konkelgoed, aan de Centrumstraat. Kinderen kunnen er komen spelen van 1 juli tot 14 augustus. Er zijn elke weekdag activiteiten van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.