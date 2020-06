Naast nutswerken ook nieuwe voetpaden voor Leo Duboisstraat: werken starten midden juni Nele Dooms

10 juni 2020

16u51 2 Lebbeke De geplande nutswerken in de Leo Duboisstraat in Lebbeke zullen midden deze maand, op 15 juni, starten. Het gemeentebestuur laat in één moeite ook nieuwe voetpaden en een nieuw wegdek aanleggen.

Fluvius laat in de Leo Duboisstraat haar ondergronds kabelnetwerk vernieuwen. Een aannemer start eerstdaags met dit project en zal daar ongeveer één maand voor nodig hebben. Dat is ongeveer tot aan het bouwverlof.

Gedurende deze periode zal in de Leo Duboisstraat, vanaf de Brusselsesteenweg tot de Flor Hofmanslaan, eenrichtingsverkeer gelden. Bestuurders kunnen de straat alleen maar inrijden vanaf de Brusselsesteenweg. Fietsers mogen wel in beide richtingen rijden. In het deel tussen de Flor Hofmanslaan en de Kouterbaan blijft wel de dubbele rijrichting mogelijk. Waar nodig wordt hier een parkeerverbod ingevoerd.

Omdat er in opdracht van Fluvius toch gebroken wordt in de straat, besliste het gemeentebestuur om van de gelegenheid gebruik te maken om er ook de voetpaden te vernieuwen. Dat zal aan beide zijden van de straat gebeuren. Deze werken starten op 3 augustus.

De aannemer zal in een eerste fase de kant van de pare huisnummers onder handen nemen. Dat moet klaar zijn tegen eind augustus. In een tweede fase zijn de voetpaden aan de kant van de onpare huisnummers aan de beurt. De timing hiervan zal afgestemd worden op de kermis en jaarmarkt die al dan niet kunnen doorgaan naar aanleiding van de coronacrisis.

In een derde en laatste fase wordt ook de volledige asfaltverharding van de Leo Duboisstraat vernieuwd. Tijdens deze asfalteringswerken zal er geen verkeer mogelijk zijn in de Leo Duboisstraat.