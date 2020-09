Naamswijziging sp.a doet André Segers niet twijfelen: “Mijn Lebbeke Vooruit blijft gewoon bestaan” Nele Dooms

14 september 2020

14u31 2 Lebbeke Dat sp.a binnenkort ‘Vooruit’ zal heten, kan in Lebbeke nog voor flink wat verwarring zorgen. Dat sp.a binnenkort ‘Vooruit’ zal heten, kan in Lebbeke nog voor flink wat verwarring zorgen. Een kleine drie jaar geleden richtte André Segers immers al ‘Lebbeke Vooruit’ op. “En geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om dit te veranderen. Daarvoor is al te veel energie in dit project gestoken”, zegt hij.

André Segers, oude rot in het politieke vak, maakte in het najaar van 2017 bekend dat hij met een nieuwe beweging startte ‘om iets te veranderen in het politieke landschap’. Zijn ‘Lebbeke Vooruit’ moest voor een nieuwe wind zorgen, tegen de traditionele politieke partijen. “Iedereen met enige kritische zin en het enthousiasme om dingen te verbeteren en in beweging te zetten, en die Lebbeke mee wil uitbouwen is welkom”, klonk het. Bij de oprichting van Lebbeke Vooruit schreef Segers ook een tiendelig charter.

Een deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen kwam er uiteindelijk (nog) niet. “Die kwamen toen te snel na de oprichting van deze beweging, de tijd was nog niet rijp”, zegt Segers. “Maar dat wil niet zeggen dat het project stil viel. Lebbeke Vooruit bestaat nog altijd, de naam liet ik zelfs beschermen.”

“Ik behoud de naam”

Dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau bekend maakte dat zijn partij binnenkort door het leven zal gaan als ‘Vooruit’ deed Segers de wenkbrauwen fronsen. Hij kreeg zelfs al telefoon van plaatselijke sp.a-leden met de vraag wat hij met zijn ‘Lebbeke Vooruit’ zou doen. “Het antwoord daarop is simpel: ik behoud het project én de naam”, zegt Segers. “De inwoners van Lebbeke hebben de voorbije tijd allicht weinig gehoord rond deze beweging, maar achter de schermen is er wel volop voort gewerkt om er te staan bij volgende verkiezingen. Dat ga ik niet teniet doen omdat ergens iemand een plots idee heeft om de naam van zijn partij te veranderen.”

Segers maakt zich bovendien sterk dat er op andere plaatsen in Vlaanderen nog afdelingen van zijn Vooruit-beweging zullen ontstaan. In Tienen hebben ze al een ‘Tienen Vooruit’. “En vooral in Oost en West-Vlaanderen is er op dat vlak één en ander aan het bewegen”, zegt hij. “Mijn politieke ambities blijven alleszins. De plaatselijke sp.a zal vindingrijk moeten zijn om een oplossing te vinden. Het is wel spijtig dat deze mensen door hun eigen voorzitter zo in de problemen gebracht worden.”