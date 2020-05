Na testen bewoners en personeel: geen coronabesmettingen in rusthuis Hof ter Veldeken Nele Dooms

04 mei 2020

17u37 2 Lebbeke In het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken van Lebbeke zijn geen besmettingen met het coronavirus. Dat geldt zowel voor de bewoners als het personeel.

In het OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken, aan de Flor Hofmanslaan, verblijven 84 bewoners. Er werken 85 personeelsleden. Allemaal werden ze de voorbije week getest op het coronavirus. De resultaten brachten alvast heel goed nieuw. “Niet alleen al het personeel, maar ook alle bewoners werden negatief getest”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a). “Dat betekent dat we het coronavirus uit het rusthuis kunnen houden hebben. Alle medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven om de bewoners met de beste zorgen te omringen, verdienen de grootste dank voor hun inzet.”

In het woonzorgcentrum is nog altijd geen bezoek toegelaten. De schepen bekijkt wel of er over afzienbare tijd weer bezoek mogelijk kan zijn. “We zijn een draaiboek aan het opmaken om stilaan weer één bezoeker per bewoner toe te laten, onder strikte voorwaarden”, zegt ze. “We wachten daar natuurlijk wel het advies van de overheid voor af.”