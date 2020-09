Na succes tijdens Open Monumentendag: extra bezoekmomenten aan kerktoren Nele Dooms

23 september 2020

15u38 1 Lebbeke Er komen in oktober extra momenten om de kerktoren van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Lebbeke te bezoeken.

Tijdens de Open Monumentendag in september werd de kerktoren opengesteld voor het publiek. En daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt, ook al betekende dit 99 treden beklimmen langs de gewelven van de kerk tot aan de imposante klokken. Alle rondleidingen waren in een mum van tijd volzet. Door het grote succes heeft de gemeente nu besloten nog een aantal keer een gids te laten vertrekken met geïnteresseerden naar de top van de toren. “Bijna honderd mensen eindigden op de wachtlijst”, weet schepen van Cultuur Maria Van Keer (CD&V). “Wij willen ook hen de kans geven dit uniek stukje geschiedenis van Lebbeke te bezoeken. Dus zochten we extra data om nieuwe rondleidingen te organiseren. De mensen op de wachtlijst zijn ondertussen gecontacteerd om deel te nemen aan de nieuwe bezoeken. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus ook andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven.”

De nieuwe bezoekmomenten staan gepland op zaterdag 3, 10 en 24 oktober. Vanuit de toren hebben bezoekers een prachtig uitzicht over Lebbeke en de omliggende gemeenten. Reserveren kan via cultuurdienst@lebbeke.be of op 052/46.82.79.