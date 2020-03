Na stormschade aan dak: vrije basisschool Heizijde krijgt grote schoonmaak en opent maandag weer de deuren Nele Dooms

29 februari 2020

16u21 5 Lebbeke De leerlingen van de Vrije Basisschool Heizijde kunnen aanstaande maandag weer in hun vertrouwde schoolgebouw les volgen. Storm Dennis zorgde de laatste week voor de krokusvakantie dat het dak zodanig De leerlingen van de Vrije Basisschool Heizijde kunnen aanstaande maandag weer in hun vertrouwde schoolgebouw les volgen. Storm Dennis zorgde de laatste week voor de krokusvakantie dat het dak zodanig schade opliep, dat de kinderen in de hoofdschool in Lebbeke centrum een onderkomen moesten zoeken. De herstellingswerken zijn evenwel achter de rug en leerkrachten en ouders zorgden zaterdag voor een grote schoonmaak. Zo kan de school na deze vakantie weer openen.

Het weekend voor de krokusvakantie hield storm Dennis ook in deze regio lelijk huis. Die zorgde ervoor dat een groot deel van het dak van het schoolgebouw van de vrije basisschool Heizijde werd weggeblazen. De wind baande zich een weg onder het plat dak van de lagere school, tilde het op en deed het omplooien naar de andere kant. Omdat daardoor de vezelplaten onder het dak bloot kwamen te liggen en het hard was beginnen regenen, liepen de klaslokalen eronder flink wat waterschade op. De lokalen werden noodgedwongen gesloten. En in afwachting van de nodige herstellingswerken kregen de leerlingen van Heizijde onderdak in de hoofdschool in het centrum. Dat was een hele week het geval, tot de start van de vakantie.

Noodoplossing

“Met een dakwerker bekeken we ondertussen de situatie en die kon de voorbije week voor een oplossing zorgen”, zegt directeur-infrastructuur Herman Vermeiren. “Het dak werd hersteld en weer waterdicht gemaakt. Door de kleinere stormpjes en regen van de voorbije dagen is ondertussen gebleken dat dit efficiënt gebeurd is. Het regent niet meer binnen. Al gaat het hier wel om een tussentijdse noodoplossing, waarbij dertig zandzakjes het plat dak momenteel op zijn plaats houden. Een definitieve herstelling zal in de zomervakantie plaatsvinden.”

Om een heropstart in de basisschool Heizijde mogelijk te maken, was het voor leerkrachten en ouders zaterdag alle hens aan dek. Alle meubilair, kasten, banken en elektrische apparatuur, zoals beamers en muziekinstallaties, moesten weer op hun plaats worden gezet. De getroffen leslokalen konden ook een fikse schoonmaakbeurt gebruiken. “Gelukkig waren alle helpers erg gedreven om alles op orde te krijgen”, zegt directeur van Heizijde Sofie Rotiers. “Daardoor staat alles op punt om onze 140 leerlingen en kleuters maandag weer met open armen te verwelkomen.”