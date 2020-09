Na paintball nu ook escape room bij Atrium Mortis: “Extra uitdaging in de loopgraven met special effects” Nele Dooms

07 september 2020

12u30 4 Lebbeke De grootste indoor paintball van België was met Atrium Mortis in Lebbeke al een feit, maar nu krijgt de site aan de Rossevaalstraat er ook nog eens een reeks escaperooms bij. Een evidente keuze in deze coronacrisis is het voor uitbaters Koen Van Breda en Annabel Coppens niet, maar na twee jaar voorbereiding is het enthousiasme groot. “Het is nu nog zo leuk iets totaal nieuws te kunnen aanbieden”, klinkt het.

Liefhebbers van escape rooms hebben er een serieuze uitdaging bij: tussen loopgraven die zo uit de Eerste Wereldoorlog zouden kunnen komen, kunnen ze een nieuwe reeks puzzels en raadsels oplossen om te proberen ontsnappen uit hun benarde situatie. De eerste escaperoom van Atrium Mortis Events, sinds 2017 gevestigd op de recreatiesite Walraevens, is zopas geopend. “Hier zijn twee jaar voorbereiding aan vooraf gegaan”, zegt Koen Van Breda. “Met 3 indoor themavelden en een ruime sportsbar, goed voor in totaal 3.600 vierkante meter, hadden we al de grootste indoor paintball van België. Maar er was nog ruimte beschikbaar. Omdat escaperooms erg populair zijn, beslisten we ons aanbod hiermee uit te breiden.”

Van Breda nam een gespecialiseerde firma in de arm om een eerste escaperoom tot in de puntjes uit te werken. Resultaat is de kamer “In Flanders Fields”. “Inclusief de beklemmende sfeer van de loopgraven van toen door een levensecht decor”, zegt Van Breda. “Bezoekers zitten tussen de zandzakjes en ontstekingsmechanismen. Er kan rook ontstaan, er zijn geluidseffecten en tal van special effects. Deze kamer is niet voor doetjes gemaakt. Zestig minuten hebben deelnemers om hun missie uit te voeren: een mitrailleursnest van de tegenstand opblazen. Dat moet eerst gelokaliseerd worden en het komt er op aan heelhuids door Niemandsland te geraken en dan ook nog voldoende kennis te vergaren om te weten welk explosieven te gebruiken zijn. Het is een heel spannende uitdaging.”

De nieuwe escaperoom valt te beleven met drie tot zes personen. “we vinden het vooral leuk dat we het al aanwezige aanbod aan escaperooms kunnen uitbreiden”, zegt Van Breda. “Op dat vlak zijn uitbaters van dergelijke kamers concullega’s. Het is voor liefhebbers ervan altijd leuk om iets nieuw uit te proberen. De kamer ‘In Flanders Field’ is overigens nog maar een eerste in een ganse rij. Tegen eind dit jaar willen we nog een tweede escaperoom openen en het jaar daarop en het jaar erna komen er nog eens twee bij.”

Uitpakken met een heel nieuw initiatief in deze coronacrisis die het de entertainmentsector lang niet makkelijk maakt, vergt moed. Ook bij Atrium Mortis kregen ze met dat virus al hun portie ellende te slikken. “De lockdown in het voorjaar viel net in wat onze topperiode in een heel jaar is”, vertelt Van Breda. “Maart en april zijn onze recordmaanden. De paintball doet heel vaak dienst voor teambuilding-activiteiten en vrijgezellenfeestjes, maar dat viel natuurlijk allemaal stil. En ook deze maand september laat de crisis zich overigens nog voelen. Scholen mogen geen activiteiten buiten de schoolmuren laten doorgaan, dus stromen er toch nog altijd tal van annulaties binnen. Maar we zijn niet de mensen die bij de pakken blijven zitten. Daarom zijn we heel blij dat we met iets nieuws kunnen uitpakken. En zo’n escaperoom is perfect te doen in een bubbel, helemaal coronaproof.”

Info: https://www.atrium-escape.be/