Na meer dan geslaagde helm- en fluoactie in basisscholen: meer dan duizend leerlingen krijgen reflectoren voor op fiets Nele Dooms

02 maart 2020

In Lebbeke is maandag de “helm op fluo top”-actie afgesloten. Die werd dit jaar een gigantisch succes. De actie spoort leerlingen van de lagere scholen aan om in de donkere maanden tussen de herfst- en krokusvakantie goed zichtbaar en veilig met de fiets of te voet naar school te komen. “Maar liefst 1.252 leerlingen van de vijf Lebbeekse basisscholen zetten hun beste beentje voor om met een fluohesje en/of een fietshelm naar school te komen”, zegt schepen van mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V). “Zo verplaatsten ze zich veiliger en ecologischer in het verkeer. Gans de periode konden ze punten sparen voor verschillende prijzen.” Het Lebbeekse gemeentebestuur is zo tevreden met de actie en de resultaten, dat het voor een beloning voor alle kinderen zorgde. De eerste gadgets werden maandag in gemeenteschool De Puzzel uitgedeeld. De kinderen werden beloond met reflectoren voor op de spalken van hun fietsen.