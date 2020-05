Na massaal stikken in CC De Biekorf: 10.000ste mondmasker is een feit Nele Dooms

20 mei 2020

17u29 0 Lebbeke Het stikatelier in CC De Biekorf in Lebbeke, waar inwoners vrijwillig aan mondmaskers konden komen werken, gaat dicht. De kaap van 10.000 zelfgemaakte stoffen mondmaskers is bereikt. Lebbeke bereikt zo haar doel om alle inwoners van de gemeente van een masker te voorzien.

De oproep van het Lebbeekse gemeentebestuur een paar weken geleden om zelf mondmaskers te maken, werd erg goed opgevolgd. In CC De Biekorf verzamelden dagelijks tientallen vrijwilligers om te stikken. Anderen haalden stof op om er thuis mee aan de slag te gaan. Het gemeentebestuur streefde ernaar om alle inwoners van de gemeente van een mondmasker te kunnen voorzien. Om niet te moeten afhangen van levertermijnen van leveranciers, werd beslist om het heft in eigen handen te nemen en de weg van zelfgemaakte mondmaskers in te slaan. Inwoners werd gevraagd om mee te doen met de Nationale Naaiactie.

Met succes! Het 10.000ste mondmasker is een feit. “Een honderdtal vrijwilligers hielp daar aan mee”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “In CC De Biekorf werd geknipt, gestikt, gestreken en ingepakt dat het een lieve lust was. Uiteraard altijd in veilige omstandigheden, met voldoende afstand en genoeg ontsmettende handgel.”

Het stikatelier is vanaf nu dicht. Wie thuis mondmaskers stikte en die nog wil schenken, kan die nog op vrijdag 22 mei binnenbrengen tussen 14 en 18 uur. Intussen doen de gemeentelijke diensten hun uiterste best om de maskers zo snel mogelijk te bezorgen bij iedereen die ze nodig heeft.