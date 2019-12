Na klacht van Open Vld rond Zomerbar Santéboetiek: gouverneur oordeelt dat besluiten schepencollege vernietigd moeten worden Nele Dooms

10 december 2019

18u36 0 Lebbeke De besluiten die het schepencollege van Lebbeke nam rond de Zomerbar Santéboetiek en toekennen van subsidie aan de organiserende vzw Lebbeke Bruist moeten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen vernietigd worden. Ze moeten volgens hem aan de gemeenteraad voorgelegd. De beslissing komt er na een klacht van oppositiepartij Open Vld over de gang van zaken.

Open Vld drong er bij het schepencollege al van in de zomer op aan om transparanter te zijn rond de samenwerking met de vzw Lebbeke Bruist en de vergoedingen die daarmee gepaard gingen. De vzw bouwde de de voorbije zomer Zomerbar Santeboetiek uit in de tuin van het gemeentehuis, in samenspraak met het gemeentebestuur dat voor logistieke en financiële steun zorgde. Verenigingen werden ingeschakeld om de bar uit te baten en zo een centje bij te verdienen.

Maar daar wrong volgens Open Vld het schoentje. “Eerst werd beslist dat elk van de vijftien verenigingen om mee te doen 150 euro zou krijgen. Maar dat wijzigde plots, zodat die vijftien keer 150 euro naar de vzw Lebbeke Bruist zelf ging, bovenop de toelage van de 2.500 euro die de organisatie al toegezegd was”, wierp raadslid Freya Saeys op. “Geen van deze beslissingen werd echter voorgelegd aan de gemeenteraad en dus werden ze enkel door het schepencollege goedgekeurd. Dat is tegen het decreet dat stelt dat toekennen van subsidie een bevoegdheid van de gemeenteraad is.”

Omdat Open Vld vond dat het schepencollege daarmee zijn boekje te buiten was gegaan, diende de partij klacht in bij de gouverneur. Daar krijgt ze nu gelijk.