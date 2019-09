Na hele reeks inbraken: Vlaams Belang vraagt schepencollege om snel werk te maken van Buurtinformatienetwerk Nele Dooms

09 september 2019

15u55 6 Lebbeke Oppositiepartij Vlaams Belang van Lebbeke vraagt het schepencollege om dringend werk te maken van de oprichting van een Buurtinformatienetwerk of BIN. Het verzoek komt er nadat de gemeente al een hele tijd geplaagd wordt door heel wat inbraken.

De voorbije weken werden er in Lebbeke op verschillende plaatsen inbraken en inbraakpogingen vastgesteld. Dat is voor het Vlaams Belang aanleiding om haar vraag tot de oprichting van een BIN te herhalen. Tijdens de gemeenteraad van februari dit jaar lanceerde de oppositiepartij eerder al eens dergelijk project.

“Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie en burgers. Inwoners kunnen dan verdachte personen, handelingen, voertuigen en gedragingen melden aan de politiediensten”, legt gemeenteraadslid Gunther Buggenhout (VB) uit. “Het nut ervan is al bewezen in politiezones waar al zo’n BIN’s bestaan. Zo daalde in de politiezone Waasland-Noord het aantal inbraken met een kwart in die wijken waar de oprichting van een buurtinformatienetwerk gebeurde. Bovendien groeit het draagvlak bij de bevolking om in een BIN te stappen.”

N-VA, die vorige legislatuur ook voorstelde om een BIN op te richten en nu in het bestuur zit, had in februari nog wat tijd gevraagd om het project uit te werken. De partij is “ermee bezig”, maar ook de lokale politie moet blijkbaar overtuigd worden. “We hopen dat de lokale autoriteiten zo snel mogelijk een wettelijk kader creëren zodat er snel gestart kan worden met een eerste BIN op het grondgebied van Lebbeke”, zegt Buggenhout.