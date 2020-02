Na heisa over malaise in politiekorps: waarnemend korpschef verlaat politiezone Nele Dooms

20 februari 2020

15u19 0 Lebbeke Waarnemend korpschef van de lokale politie van de zone Lebbeke-Buggenhout Kurt Van der Straeten verlaat het korps. Hij vroeg mobiliteit aan en verhuist naar de federale politie. De beslissing komt er na de recente heisa over de gang van zaken binnen het politiekorps. Na Waarnemend korpschef van de lokale politie van de zone Lebbeke-Buggenhout Kurt Van der Straeten verlaat het korps. Hij vroeg mobiliteit aan en verhuist naar de federale politie. De beslissing komt er na de recente heisa over de gang van zaken binnen het politiekorps. Na een anonieme brief over “malaise” en mismanagement” binnen het korps, besliste de politieraad om Van der Straeten niet te benoemen . Er zal nog dit jaar een nieuw examen uitgeschreven worden om een definitieve korpschef voor Lebbeke-Buggenhout te vinden.

Dat het rommelde binnen het politiekorps kwam eind vorig jaar in de openbaarheid. Politiemensen uit de zone verstuurden een anonieme brief aan de Politieraad. Daarin beschrijven ze in niet mis te verstane bewoordingen wat er volgens hen allemaal fout liep binnen het korps en met de korpsleiding. Ze spraken over “mismanagement”. “Dit is een noodkreet in het kader van procedure die loopt om de waarnemend korpschef vast te benoemen. Dat zien we niet zitten”, klonk het. De heisa zorgde uiteindelijk tot een negatieve stemming over de benoeming tijdens de politieraad. Het merendeel van de raadsleden oordeelden, tijdens een geheime stemming, om Van der Straeten, die al jaren waarnemend korpschef is, niet te benoemen. De procedure om hem tot effectieve korpschef te benoemen was nog eind vorige legislatuur in gang gezet, maar draaide dus negatief uit.

Van der Straeten liet de Lebbeekse burgemeester Raf De Wolf nu weten dat hij het politiekorps zal verlaten. “De man vroeg mobiliteit aan en zal naar de federale politie verhuizen”, weet De Wolf. “Normaal zou dat vanaf 1 mei zijn, maar Van der Straeten vroeg om vroeger te mogen gaan. Ze hebben daar volk te kort. Normaal is het de bedoeling dat het politiecollege zal beslissen dat hij vanaf 1 april weg kan. Het is goed dat hij deze kans grijpt. De man heeft de voorbije jaren zeker zijn verdienste gehad voor de politie Lebbeke-Buggenhout. Ik wil overigens benadrukken dat ons korps wel degelijk goed werk levert en mooie resultaten behaalt. Alleen het personeelsbeleid zorgde voor wrevel.”

Om Van der Straeten te vervangen zal het politiecollege in eerste instantie een nieuwe waarnemend korpschef aanstellen. Maar er komt ook een nieuwe vacature om het korps eindelijk een definitieve korpsoverste te geven. “We zullen na de zomer een examen organiseren. We willen nog dit jaar een effectieve korpschef”, zegt De Wolf.

Samen met zijn verhuis kondigde Van der Straeten ook aan dat hij naar aanleiding van zijn niet-benoeming klacht indiende bij Binnenlandse Zaken en bij de Raad van State.