Na de bekentenis het relaas van de moord op peuter Chelsea (2): “Met beide handen onder water gehouden”

Lebbeke / Sint-Niklaas

In het hof van assisen heeft Megan D’Haen (20), die terecht staat voor de moord op de 2-jarige dochter van haar vriend, alle details over die dag moeten vertellen. “Ik was kwaad op alles en iedereen”, zei ze, terwijl ze toegeeft dat ze de dood van het meisje plande. Ze houdt vol dat ze nadien wel een poging deed om haar te reanimeren.